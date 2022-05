La revanche des crevettes pailletées

2022-05-04 – 2022-05-10 COMÉDIE – FRANCE – 1H53

Réalisation : Cédric Le Gallo, Maxime Govare .

Avec : Nicolas Gob, Michaël Abiteboul, Bilal El Atreby… . Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo, les Crevettes Pailletées ratent leur correspondance et se retrouvent coincées au fin fond de la Russie, dans une région particulièrement homophobe… Séances :

– Mercredi 4 mai # 18h

– Dimanche 8 mai # 20h30

