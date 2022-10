La revanche de Viviane Rose Altkirch, 18 novembre 2022, Altkirch.

La revanche de Viviane Rose

2022-11-18 20:00:00 – 2022-11-18 21:15:00

EUR Viviane Rose, vêtue de satin bleu, le cheveux hirsute et la clope au bec, entame son 4ème whisky de la matinée… Viviane est chanteuse lyrique. Enfin était… Car après son dernier scandale à la Scala, en 1965, où elle a giflé, mordu et poussé dans le public son partenaire, le célèbre ténor Tito Ruggiero, elle s’est faite éjecter du milieu et descendre par la presse. Depuis Viviane ne chante plus. Les difficultés financières s’accumulent.

Il est presque 11h, ce matin, quand Georges, son majordome, lui apporte, dans le petit salon, son café, ses cachets et sa tartine beurrée des 2 côtés. C’est à ce moment que tout bascule. Un petit oiseau posé sur le rebord de la fenêtre se met à chanter. Viviane, entre deux raclements de gorge, égrène quelques vocalises. Miracle ! Georges a l’idée de la remettre sur scène par tous les moyens pour renflouer les caisses. Noël, fils de Viviane et militaire, arrive à l’improviste. Georges dissimulant des secrets coupables, se retrouve dos au mur, et, bien incapable de lui avouer les problèmes d’argent, lui fait croire que sa mère est malade… C’est alors le début d’un gigantesque imbroglio, qui ira de mensonges en quiproquos, de kidnapping en déguisement, de faux-semblants en cascades, mais jusqu’où ? Quoiqu’il arrive, Viviane doit rechanter !

+33 3 89 08 36 03

