La Réussite Maison du Géant Salins-les-Bains, samedi 16 mars 2024.

La Réussite Maison du Géant Salins-les-Bains Jura

Premier spectacle de la nouvelle saison de la Maison du Géant, en partenariat avec la MFR de Blégny.

Cabaret intime et biscornu

sax sopranino, cordes, synthé, objets amplifiés, samples et confidences

Pour moi, le voyage se fait dès qu’on met les pieds en dehors de soi, et qu’on considère les soubresauts de la vie comme des destinations.Trouver extraordinaire ce qui ne semble pas l’être, tordre des lieux communs comme on tordrait une paire de chaussettes, dévoiler une émotion enfouie, l’étendre au grand jour.

Dans la continuité de Rôdeuse carnet de voyage sonore, La Réussite invite à naviguer par les oreilles dans mes carnets de route à travers des sujets sensibles, insolites, risibles, du couac au je ne sais quoi.

« Thérèse, c’est comme si tous les êtres humains décidaient un jour de raconter un peu de leur vie, un peu de leur regard sur le monde, quelqu’unes des petites histoires de la belle humanité qui font une vie ! Et on en oublierai presque que c’est une immense comédienne, que c’est une musicienne virtuose. Elle nous donne tout comme ça, sans filtre et dans une grande humilité. » Périne Faivre 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:00:00

fin : 2024-03-16 22:00:00

Maison du Géant 1 Place Saint-Anatoile

Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté lamaisondugeant@orange.fr

