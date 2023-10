Cet évènement est passé ///ANNULÉ / REPORTÉ en 2021/// IOMMA 2020 à La Réunion (974) La Réunion Saint-Benoît Catégorie d’Évènement: Saint-Benoît ///ANNULÉ / REPORTÉ en 2021/// IOMMA 2020 à La Réunion (974) La Réunion Saint-Benoît, 7 septembre 2020, Saint-Benoît. ///ANNULÉ / REPORTÉ en 2021/// IOMMA 2020 à La Réunion (974) 7 – 10 septembre 2020 La Réunion IOMMa2020 artists : Blakaz (Electro Sega) – Mauritius Blakaz Bobby Alu (Roots) – Australia Bobby Alu GarGar (Traditional Fusion) – Kenya Gargar Gwendoline Absalon (World Music) – Reunion GWENDOLINE ABSALON Kabochi (Alternative Rap / Electro) – Kenya KABOCHI. Msafiri Zawose (Traditional Gogo / Afro-fusion) – Tanzania Msafiri Zawose Nainako (Traditional Music) – Madagascar @varaharea.nainako.5 Tine Poppy (Pop Sega) – Reunion Tine Poppy Trans Kabar (Rock Maloya) – Reunion TRANS KABAR TRKZ (Indie) – Mozambique TRKZ Yugen Blakrok (Hip-Hop) – South Africa Yugen Blakrok Zéko (Electrik Maloya / Séga) – Reunion ZéKo Albino Mbie (Afro-Pop / Afro-Jazz) – Mozambique Albino Mbie Aurus (Electro Pop) – Reunion Aurus Music Elijah & the Otentik Band (Reggae / Dancehall) – Seychelles Elijah-Seychelles GranMah (Pop Reggae) – Mozambique GranMah Les Inkonus (World Music) – Mauritius Les Inkonus OMA (Electronica) – Reunion OMA Paraphoniks (Live Electronica) – India Paraphoniks Simangavole (Maloya) – Reunion SIMANGAVOLE « Maloya Maniér Fanm » Tim Zeni (Soul Maloya) – Reunion TIM ZENI – Un événement mis en ligne sur l’Agenda de Madagascar-musiques.net – La Réunion 974 La Réunion Saint-Benoît La Réunion [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/indianoceanmusicmarket/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.iomma.net/fr/accueil/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-09-07T08:00:00+02:00 – 2020-09-07T12:30:00+02:00

Saint-Benoît

Lieu
La Réunion
Adresse
974 La Réunion
Ville
Saint-Benoît

