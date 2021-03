Magdebourg Institut français en Saxe Magdebourg La Réunion lé là ! Institut français en Saxe Magdebourg Catégorie d’évènement: Magdebourg

Institut français en Saxe, le jeudi 18 mars à 18:00

Département français situé dans l’océan indien, à l’est du continent africain, la Réunion est remarquable de par ses caractéristiques volcaniques, sa faune et sa flore endémiques mais aussi de par l’histoire de sa population, qui se reflète dans le créole qui y est parlé par de nombreux Réunionnais, en parallèle du français. Native de la Réunion, Ludivine Aubras, animatrice FranceMobil en Saxe, nous dévoilera toutes les facettes du créole et, avec ses invités, nous initiera à la culture de cette île à l’histoire si particulière. Inscriptions: [info.leipzig@institutfrancais.de](mailto:info.leipzig@institutfrancais.de) En coopération avec le Centrum Frankreich Frankophonie de l’université technique de Dresde

L'Institut français en Saxe propose un voyage virtuel vers l'île de la Réunion, axé autour du créole, en coopération avec le Centrum Frankreich Frankophonie de l'université technique de Dresde

