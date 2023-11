« Tous à la Réunion » sur France 3 La Réunion « Tous à la Réunion » sur France 3 La Réunion, 15 novembre 2023, . « Tous à la Réunion » sur France 3 Mercredi 15 novembre, 21h10 La Réunion Répondant à l’invitation de Gérald de Palmas, natif de l’île de La Réunion, Agathe Lecaron et sa complice locale Katiana Castelnau entraînent une pléiade d’artistes dans un merveilleux road trip musical au cœur de l’île Bourbon pendant 3 jours et 3 nuits. Ce sont de véritables échappées belles musicales que nous proposent Chimène Badi, Pascal Obispo, Black M, Anne Sila, Ycare, Mentissa, Gérard Lenorman et bien d’autres venus découvrir ou redécouvrir « l’île intense » en mixant leur art avec des artistes réunionnais de premier plan tels que Davy Sicard, Maya Kamaty, le groupe Lindigo, mais également des jeunes talents de la nouvelle génération tels que Barth, Raynaud Sadon ou encore DJ Sebb. Au cours d’une aventure humaine inédite à la télévision, nous retrouvons nos artistes dans des sites éblouissants, uniques au monde, qui font l’objet de merveilleuses rencontres. Des duos, des collégiales rythment ainsi ce programme qui allie découverte et divertissement. Les cirques volcaniques, les cascades majestueuses, les villages colorés des hauts, les lagons de l’Hermitage, le musée du sucre, les jardins botaniques, les sites les plus emblématiques de la Réunion sont parcourus par tous les artistes, accompagnés de nos deux guides aux multiples talents, Katiana Castelnau et Gérald de Palmas, qui ne manquent pas une occasion de leur proposer de nouvelles aventures, parfois extrêmes. – Un concert anoncé sur l’Agenda de Madagascar-musiques.net – La Réunion 974 La Réunion La Réunion [{« type »: « link », « value »: « https://www.francetvpro.fr/contenu-de-presse/61541217 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T18:10:00+01:00 – 2023-11-15T20:00:00+01:00

2023-11-15T18:10:00+01:00 – 2023-11-15T20:00:00+01:00 LA REUNION Détails Autres Lieu La Réunion Adresse 974 La Réunion Lieu Ville La Réunion latitude longitude -21.130738;55.53648

