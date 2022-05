LA RÉUNIFICATION DES DEUX CORÉES Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

LA RÉUNIFICATION DES DEUX CORÉES Toulouse, 18 juin 2022, Toulouse. LA RÉUNIFICATION DES DEUX CORÉES THEATRE DU GRAND ROND 23 rue des Potiers Toulouse

2022-06-18 – 2022-06-18 THEATRE DU GRAND ROND 23 rue des Potiers

Toulouse Haute-Garonne EUR Une pièce à tableaux qui questionne, décortique, fait violence parfois, à l’amour et à ses modes d’apparition, pour finalement lui rendre hommage. De l’amour maternel à l’amour conjugal, en passant par l’amitié, le désir, la bienveillance ou encore l’absence d’amour. Avec réalisme et humour, Joël Pommerat explore la complexité des liens humains.

