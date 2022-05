La réunification des deux Corées – Théâtre

La réunification des deux Corées – Théâtre, 3 juin 2022, . La réunification des deux Corées – Théâtre

2022-06-03 20:00:00 – 2022-06-03 22:00:00 Proposée par la compagnie “Salted Peanuts”, la pièce La Réunification des deux Corées, créée en 2013, radiographie nos passions, nos obsessions, nos déchirements, notre désir d’amour autant que nos manques d’amour. Avec une rare intensité, Joël Pommerat nous tend le miroir fragmenté de nos (re)sentiments, qu’ils soient amicaux, amoureux ou familiaux. Et à chaque saynète, les dés sont relancés. Un spectacle au titre volontairement énigmatique et qui interroge. Proposée par la compagnie “Salted Peanuts”, la pièce La Réunification des deux Corées, créée en 2013, radiographie nos passions, nos obsessions, nos déchirements, notre désir d’amour autant que nos manques d’amour. Avec une rare intensité, Joël Pommerat nous tend le miroir fragmenté de nos (re)sentiments, qu’ils soient amicaux, amoureux ou familiaux. Proposée par la compagnie “Salted Peanuts”, la pièce La Réunification des deux Corées, créée en 2013, radiographie nos passions, nos obsessions, nos déchirements, notre désir d’amour autant que nos manques d’amour. Avec une rare intensité, Joël Pommerat nous tend le miroir fragmenté de nos (re)sentiments, qu’ils soient amicaux, amoureux ou familiaux. Et à chaque saynète, les dés sont relancés. Un spectacle au titre volontairement énigmatique et qui interroge. dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville