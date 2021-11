Nantes TNT - Terrain Neutre Théâtre Loire-Atlantique, Nantes La réunification des deux Corées – par la Cie NTP (Nomade Théâtre Populaire) TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

La réunification des deux Corées – par la Cie NTP (Nomade Théâtre Populaire) TNT – Terrain Neutre Théâtre, 27 novembre 2021, Nantes. 2021-11-27

Horaire : 21:00 22:30

Gratuit : non 12 € / 9 € réduit / 7€ moins de 12 ans(hors frais de location éventuels)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Théâtre. Une femme veut quitter son mari parce qu’elle préfère la solitude à cette absence d’amour. Une autre cherche une part d’elle-même perdue en l’autre qu’elle tient tant à récupérer. Quant à la femme de ménage qui espère retrouver son ex-mari pour reprendre la vie commune, il lui suffirait de lever les yeux pour mesurer combien ses espoirs sont vains… Joël Pommerat dépeint notre monde contemporain avec un humour sans concessions. De Joël Pommerat , mis en scène par Lionel Coffinet. Durée : 1h30 TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com

