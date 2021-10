Grane Grane Drôme, Grane La réunification des deux corées Grane Grane Catégories d’évènement: Drôme

Grane

La réunification des deux corées Grane, 23 octobre 2021, Grane. La réunification des deux corées 2021-10-23 17:00:00 – 2021-10-23 place du champs de mars CRA de GRANE

Grane Drôme Grane Théâtre: Mosaïque d’instants singuliers, explorant la complexité des liens amoureux. Amants, amis, couples mariés ou adultères, vieilles histoires et relations passagères esquissent un tableau réaliste de ce qui nous attache et nous déchire en même temps. +33 6 22 79 36 76 dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Grane Autres Lieu Grane Adresse place du champs de mars CRA de GRANE Ville Grane lieuville 44.73221#4.92499