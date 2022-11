La retraite de Babeth Quingey Quingey Catégories d’évènement: 25440

Quingey

La retraite de Babeth Quingey, 25 novembre 2022, Quingey. La retraite de Babeth

16, rue de l’Ecole Espace Culturel Quingey 25440 Espace Culturel 16, rue de l’Ecole

2022-11-25 – 2022-11-25

Espace Culturel 16, rue de l’Ecole

Quingey

25440 Le Contrat Local de Santé Loue Lison, en partenariat avec la Mutualité Française et la commune de Quingey proposent cette représentation destinée aux personnes de 60 ans et +, créée pour les Ateliers Bons Jours*, qui aborde de façon humoristique de nombreux sujets en lien avec la retraite et le bien vieillir.

Ce spectacle est proposé par la Ligue d’impro 21, il est gratuit, financé dans le cadre du Programme des Ateliers Bons jours.

Réservation obligatoire. lesbonsjours25@bfc.mutualite.fr +33 3 81 25 17 60 Espace Culturel 16, rue de l’Ecole Quingey

dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: 25440, Quingey Autres Lieu Quingey Adresse Quingey 25440 Espace Culturel 16, rue de l'Ecole Ville Quingey lieuville Espace Culturel 16, rue de l'Ecole Quingey Departement 25440

Quingey Quingey 25440 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quingey/

La retraite de Babeth Quingey 2022-11-25 was last modified: by La retraite de Babeth Quingey Quingey 25 novembre 2022 16 25440 Quingey rue de l'Ecole Espace Culturel Quingey 25440

Quingey 25440