La retraite de Babeth Bourbon-Lancy, 18 mars 2022, Bourbon-Lancy.

La retraite de Babeth rue du Parc Espace culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy

2022-03-18 – 2022-03-18 rue du Parc Espace culturel Saint-Léger

Bourbon-Lancy Saône-et-Loire Bourbon-Lancy

EUR Les partenaires des Ateliers Bons Jours, en collaboration avec la Conférence des financeurs de Saône-et-Loire et

la Ville de Bourbon-Lancy, ont le plaisir de vous inviter à la prochaine représentation du spectacle « La retraite de Babeth ».

Sur un ton léger et humoristique, la Ligue d’improvisation de Saint-Apollinaire (Lisa 21) incarne avec bonheur la vie de Babeth au cours des dix premières années de sa retraite.

Pendant une heure, les trois comédiens changent de rôles, chantent… et nous entraînent dans un spectacle qui fait rire, nous touche et nous fait réfléchir

+33 3 85 89 33 14

Les partenaires des Ateliers Bons Jours, en collaboration avec la Conférence des financeurs de Saône-et-Loire et

la Ville de Bourbon-Lancy, ont le plaisir de vous inviter à la prochaine représentation du spectacle « La retraite de Babeth ».

Sur un ton léger et humoristique, la Ligue d’improvisation de Saint-Apollinaire (Lisa 21) incarne avec bonheur la vie de Babeth au cours des dix premières années de sa retraite.

Pendant une heure, les trois comédiens changent de rôles, chantent… et nous entraînent dans un spectacle qui fait rire, nous touche et nous fait réfléchir

rue du Parc Espace culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy

dernière mise à jour : 2022-03-02 par