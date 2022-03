LA RETIRADA – CONFÉRENCE MUSICALE Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault

Clermont-l’Hérault Hérault Le pasteur Jean-Paul Nunez, accompagné de Françoise Foli-Cardonnet et Claude Cardonnet, évoquera l’exode des républicains en 1939, épisode traumatique de la Guerre civile espagnole. À partir de février 1939, ce sont plus de 450 000 républicains qui franchissent la frontière franco-espagnole au moment où triomphent les nationalistes du général Franco.

