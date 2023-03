Je vous invite à venir découvrir mon atelier de céramique dans le cadre d’un parcours artistique à Plouha 22580 – 2 artistes – 2 ateliers. La Retenue de Lizandré 22580 Plouha, 1 avril 2023, Plouha.

Je vous invite à venir découvrir mon atelier de céramique dans le cadre d’un parcours artistique à Plouha 22580 – 2 artistes – 2 ateliers. 1 et 2 avril La Retenue de Lizandré 22580 Plouha

Invitation à découvrir mon atelier de sculpture porcelaine

Je suis heureuse de vous ouvrir à nouveau mon nouvel atelier crée il y a juste un an, dans une des dépendance de notre ancienne maison de linier. Je vous présenterai mon travail de céramiste, mon univers créatif et artistique, ainsi que mes nouvelles sculptures en procelaine.

Ma démarche artistique

«Inspiré par la nature, entre végétal et minéral, mon travail s’approche de sa structure, de son rythme, de sa composition, de sa vitalité, mais aussi de sa dégénérescence.

Je cherche son mouvement, le souffle du vent, l’empreinte de la pluie, la chaleur du soleil, l’éclat des vagues, les embruns, la dureté et la souplesse de la terre, le calme et l’énergie de l’eau, le souffle de l’air… Je cherche l’émotion du vivant. »

« Mes dernières pièces sont issues d’un travail et d’une recherche sur les matières, les textures, les traces ou les cicatrices qui nous personnalisent, et qui nous façonnent.

Une manière d’observer notre univers, et notre propre nature…»

Dans le cadre d’un parcours artistique sur Plouha, nous vous invitons à venir découvrir nos 2 ateliers. Suivez les panonceaux !

Pascale Morin – Céramiste Sculptures Porcelaine : https://by-rita.com/

Adresse : La Retenue de Lizandré 22580 Plouha

– Dominique Potard – plasticienne textile: http://dominiquepotard.com/

Adresse : 5 rue Stang Vraz 22580 Plouha

La Retenue de Lizandré 22580 Plouha Atelier Pascale Morin La Retenue de Lizandré – 22580 Plouha Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://www.by-rita.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/pascalemorin.by.rita/?hl=fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Ritaouest »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.linkedin.com/in/pascale-morin-a3583427/ »}, {« type »: « email », « value »: « info@by-rita.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0681918052 »}] [{« link »: « https://by-rita.com/ »}, {« link »: « http://dominiquepotard.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

parcours ceramique

©Pascale Morin