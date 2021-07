Yzeron Yzeron Rhône, Yzeron La restauration d’oeuvre d’art, quand la passion devient métier Yzeron Yzeron Catégories d’évènement: Rhône

La restauration d'oeuvre d'art, quand la passion devient métier 2021-07-04 14:30:00 – 2021-07-04 16:00:00 Maison d'Expositions de L'Araire 23 rue de la cascade
Yzeron Rhône

Yzeron Rhône EUR 3.5 3.5 En continuité de l’exposition « La restauration d’œuvre d’art : à la découverte d’un métier entre art et histoire » deux restauratrices vous présenteront ce métier de passion, de ses origines jusqu’à l’application de ce savoir-faire dans leur atelier. office.tourisme@ccvl.fr +33 4 78 57 57 47 dernière mise à jour : 2021-05-20 par

