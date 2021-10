Chaumont Musée d'Art et d'Histoire de Chaumont Chaumont, Haute-Marne La restauration des statues polychromes : actualité autour de quelques cas Musée d’Art et d’Histoire de Chaumont Chaumont Catégories d’évènement: Chaumont

Haute-Marne

La restauration des statues polychromes : actualité autour de quelques cas Musée d’Art et d’Histoire de Chaumont, 18 janvier 2022, Chaumont. La restauration des statues polychromes : actualité autour de quelques cas

Musée d’Art et d’Histoire de Chaumont, le mardi 18 janvier 2022 à 20:30

Après avoir abordé, lors de conférences passées, les thèmes spécifiques de la restauration de deux de ses sculptures sur bois et des plâtres des génies des Saisons d’Edme Bouchardon, le musée propose cette année une approche plus transversale et actualisée de cette discipline. Juliette Lévy, restauratrice de sculpture spécialisée dans la polychromie et ayant dirigé l’atelier de restauration de sculpture de l’Institut National du Patrimoine, présentera plusieurs de ses chantiers récents sur des matériaux variés, entre autres les fameuses sculptures du retable d’Issenheim conservé au Musée Unterlinden de Colmar mais aussi des oeuvres du Musée de Chaumont et rappellera, par la même occasion, la déontologie qui régit le travail des restaurateurs. Conférence proposée dans le cadre des Conférences du Mardi, cycle organisé en partenariat par le Conseil départemental de la Haute-Marne (Archives départementales) et la Ville de Chaumont (Musée d’art et d’histoire).

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Conférence par Juliette Lévy, dans le cadre des Conférences du Mardi Musée d’Art et d’Histoire de Chaumont Place du Palais, 52000 Chaumont Chaumont Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-18T20:30:00 2022-01-18T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chaumont, Haute-Marne Autres Lieu Musée d'Art et d'Histoire de Chaumont Adresse Place du Palais, 52000 Chaumont Ville Chaumont lieuville Musée d'Art et d'Histoire de Chaumont Chaumont