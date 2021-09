Versailles Académie de Versailles Versailles, Yvelines La restauration de Notre-Dame de Paris par Marie-Hélène DIDIER Académie de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Conservatrice des monuments historiques à la direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France, Marie-Hélène DIDIER a la charge de la restauration de Notre-Dame de Paris qui a brûlé la nuit du 15 avril 2019 et dont le chantier va durer encore plusieurs années. Directement impliquée dans ce gigantesque chantier, elle a elle-même participé au sauvetage de la tunique de Saint-Louis et nous racontera , photos à l’appui, les épisodes les plus marquants et les enjeux de cette entreprise exceptionnelle.

Entrée libre dans la limite des places disponibles ; huit euros par personne sauf abonnés. Passe sanitaire et masque en fonction des dispositions sanitaires en vigueur

