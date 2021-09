Versailles Académie des Sciences Morales,des Lettres et des Arts de Versailles Versailles, Yvelines LA RESTAURATION DE NOTRE-DAME DE PARIS Académie des Sciences Morales,des Lettres et des Arts de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Le 15 avril 2019 la cathédrale Notre-Dame de Paris brûlait. Depuis des opérations de sécurisation se déroulent. En parallèle, les premiers travaux de restauration ont commencé. Ils ne concernent pas uniquement l’édifice mais également certains objets comme les tableaux. Les statues de la flèche, miraculeusement préservées, 4 jours avant, sont désormais présentées à la Cité de l’architecture et du patrimoine. À travers un reportage photographique, la conférence présentera cette histoire jusqu’à maintenant. Marie-Hélène Didier est conservateur général du patrimoine, conservateur général des monuments historiques. Depuis 2011, elle est chargée de la cathédrale Notre-Dame de Paris, des édifices protégés au titre des monuments historiques appartenant à la ville de Paris et des monuments gérés par le Centre des Monuments nationaux.

