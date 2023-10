Répar ou Mêm La Ressourcerie Lélà La Mare Sainte-Marie Catégorie d’Évènement: Sainte-Marie Répar ou Mêm La Ressourcerie Lélà La Mare Sainte-Marie, 20 octobre 2023, Sainte-Marie. Répar ou Mêm Vendredi 20 octobre, 09h00, 13h00 La Ressourcerie Lélà La Mare L’action « REPAR ou MÊM » est une initiative de l’ADRIE visant à promouvoir la réparation plutôt que le gaspillage sur le territoire réunionnais. Elle vise à sensibiliser le public à l’importance de prolonger la durée de vie des objets en réparant plutôt qu’en jetant. Ces ateliers offrent des opportunités d’apprentissage pratique pour les participants, les aidant à acquérir des compétences de réparation et à réduire leur empreinte environnementale en évitant le gaspillage. Objectifs : – Sensibilisation : l’objectif principal de « REPAR OU MÊM » est d’accroître la sensibilisation du public à l’impact environnemental de la surconsommation et du gaspillage, tout en mettant en évidence les avantages de la réparation.

– Éducation : les ateliers fournissent aux participants des compétences pratiques pour réparer leurs petits appareils électroménagers…

– Réduction des déchets : l’action vise à réduire la quantité de déchets envoyés dans les décharges en encourageant la réparation et en prolongeant la durée de vie des produits. La Ressourcerie Lélà La Mare 10 rue Coco Robert 97438 Sainte-Marie Sainte-Marie 97438 La Réunion [{« type »: « phone », « value »: « 0262692201 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T07:00:00+02:00 – 2023-10-20T10:00:00+02:00

2023-10-20T11:00:00+02:00 – 2023-10-20T13:00:00+02:00

