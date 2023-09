Prolonge la vie de ton vêtement La Ressourcerie du TransiStore La Chapelle-sur-Erdre Catégories d’Évènement: La Chapelle-sur-Erdre

Loire-Atlantique Prolonge la vie de ton vêtement La Ressourcerie du TransiStore La Chapelle-sur-Erdre, 20 octobre 2023, La Chapelle-sur-Erdre. Prolonge la vie de ton vêtement Vendredi 20 octobre, 10h30, 14h00 La Ressourcerie du TransiStore Tu as un/des vêtement(s) troué(s), abimé(s), pas bien ajusté(s) ? A l’occasion des Journées Nationales de la Réparation, ramène-le(s) à la ressourcerie du TransiStore afin qu’on vous aide à les rafistoler ! Gratuit sur inscription obligatoire.

Inscription par mail ou par téléphone : ressourcerie@letransistore.org La Ressourcerie du TransiStore

14 rue Kepler 44240 La Chapelle sur Erdre

09 74 97 44 96

ressourcerie@letransistore.org

