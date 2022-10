LA RESSOURCERIE DE VIOLS-LE-FORT OUVRE LES PORTES DE SA REMISE POUR SA PREMIÈRE BRADERIE! Viols-le-Fort Viols-le-Fort Catégories d’évènement: Hrault

LA RESSOURCERIE DE VIOLS-LE-FORT OUVRE LES PORTES DE SA REMISE POUR SA PREMIÈRE BRADERIE! Viols-le-Fort, 22 octobre 2022

Hrault Viols-le-Fort La Ressourcerie ouvre les portes de sa remise pour sa première BRADERIE! Les dons généreux et l’espace de stockage limité par manque de local adapté, font que notre remise déborde… Samedi 22 octobre de 10h à 17h, on ouvre donc les portes et on sort tout! Vêtements, vaisselle, livres, équipements pour bébé, jeux et jouets, déco, mobilier, articles de sport, bricolage, linge de maison, coin du gratuit… venez vous équiper en Seconde Vie! La Ressourcerie ouvre les portes de sa remise pour sa première BRADERIE! Ressourcerie Courts Circuits Pic Saint-Loup

LA RESSOURCERIE DE VIOLS-LE-FORT OUVRE LES PORTES DE SA REMISE POUR SA PREMIÈRE BRADERIE! Viols-le-Fort 2022-10-22

