la soirée portes ouvertes La Ressourcerie Créative Paris

la soirée portes ouvertes La Ressourcerie Créative vous invite à découvrir les coulisses de sa boutique solidaire. Jeudi 8 février, 17h00 La Ressourcerie Créative Sur inscription

Début : 2024-02-08T17:00:00+01:00 – 2024-02-08T20:00:00+01:00

La Ressourcerie Créative vous invite à découvrir les coulisses de sa boutique solidaire.

Une partie des bénévoles et salariés sera présente pour vous faire visiter les différentes zones et ainsi découvrir le cheminement des dons de l’arrivée chez nous à leur valorisation.

Venez avec vos amis, voisins, collègues, familles pour nous rencontrer, apprendre et découvrir le fonctionnement d’une ressourcerie.

Pour l’occasion on vous prépare un parcours découverte :

1 – Présentation de La Ressourcerie Créative, visite des différentes zones de valorisation et de tri.

2 – Atelier créatif : visite de l’atelier

3 – Pot de l’amitié : rencontrez nos bénévoles & salariés autour d’un verre : ceux qui rendent tout ça possible.

Événement ouvert à tous et gratuits.

Plusieurs créneaux horaires sont proposés.

La Ressourcerie Créative 95 avenue du Général Leclerc 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Petit-Montrouge Île-de-France

