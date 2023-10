Des ateliers créatifs pour les enfants pendant les vacances de la Toussaint La Ressourcerie Créative Paris, 24 octobre 2023, Paris.

Des ateliers créatifs pour les enfants pendant les vacances de la Toussaint 24 octobre – 4 novembre La Ressourcerie Créative Gratuit pour les adultes, 3€ pour les enfants

Pendant les vacances scolaires, du mardi au samedi on vous propose des ateliers DIY ludiques et créatifs spécial parents/enfants !

Libère ta créativité et apprend à détourner des objets dans un moment dédié au partage et à l’échange entre parents/enfants !

INFOS PRATIQUES:

Inscription en ligne ou à l’entrée de notre boutique.

Du mardi au samedi de 14h à 16h30.

De 6 à 14 ans

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

TARIF : adulte gratuit / enfant 3€

Matériel compris

Retrouvez ci-dessous la programmation en détail :

La Ressourcerie Créative 95 avenue du général leclerc, 75014 Paris 75014 Quartier du Petit-Montrouge Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.laressourceriecreative.com/les-ateliers-vacances-creatives »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T14:00:00+02:00 – 2023-10-24T16:30:00+02:00

2023-11-04T14:00:00+01:00 – 2023-11-04T16:30:00+01:00

DIY ateliers

laressourceriecreative