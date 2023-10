Atelier de réparation de vos bijoux fantaisie ! La Ressourcerie Créative Paris Catégorie d’Évènement: Paris Atelier de réparation de vos bijoux fantaisie ! La Ressourcerie Créative Paris, 20 octobre 2023, Paris. Atelier de réparation de vos bijoux fantaisie ! Vendredi 20 octobre, 14h00 La Ressourcerie Créative Pour ces Journées Nationales de la Réparation, la Ressourcerie Créative vous propose un atelier de réparation de vos bijoux fantaisie.

On se donne rendez-vous le vendredi 20 octobre de 14h à 16h30 à l’atelier de La Ressourcerie. N’oubliez pas de ramenez vos bijoux fantaisie à réparer ;) La Ressourcerie Créative 95 avenue du général Leclerc 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Petit-Montrouge Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T14:00:00+02:00 – 2023-10-20T16:30:00+02:00

2023-10-20T14:00:00+02:00 – 2023-10-20T16:30:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu La Ressourcerie Créative Adresse 95 avenue du général Leclerc 75014 Paris Ville Paris Lieu Ville La Ressourcerie Créative Paris latitude longitude 48.826257;2.326677

La Ressourcerie Créative Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/