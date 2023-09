Fête des Possibles – Soirée portes ouvertes & Pot de l’amitié à La Ressourcerie Créative La Ressourcerie Créative Paris, 21 septembre 2023, Paris.

Rejoignez-nous pour une soirée découverte à l’occasion de la Fête des Possibles !

Vous êtes curieux de savoir ce qui se cache derrière La Ressourcerie Créative ? Rendez-vous le 21 septembre pour découvrir à nos côtés la boutique et l’atelier !

Explorez notre boutique solidaire et dénichez des pépites uniques.

Laissez parler votre créativité à l’initiation DIY et apprenez de nouvelles astuces.

Terminez en beauté avec un pot de l’amitié, l’occasion parfaite pour rencontrer les salariés et les bénévoles, ceux qui rendent tout ça possible.

️ Date : Jeudi 21 septembre

Heure : 17h – 20h

Lieu : Boutique de la Ressourcerie Créative

95, avenue du Général Leclerc, 75014 Paris

Entrée gratuite et ouvert à tous.tes

Venez avec vos amis, voisins, collègues, familles pour nous rencontrer, apprendre et découvrir les coulisses d’une ressourcerie ♻️

La Ressourcerie Créative 95 avenue du Général Leclerc 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Petit-Montrouge Île-de-France

