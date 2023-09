Cet évènement est passé Les Ateliers Créatifs La Ressourcerie Créative Paris Catégorie d’Évènement: Paris Les Ateliers Créatifs La Ressourcerie Créative Paris, 16 septembre 2023, Paris. Les Ateliers Créatifs 16 septembre – 25 novembre, les samedis La Ressourcerie Créative Sur inscription, au tarif de 10€ matériel compris Les ateliers de La Ressourcerie Créative sont de retour ! Tous les samedis nous vous proposons des ateliers DIY avec des matériaux de récupération. Apprenez à réaliser vous même vos objets, dans un espace dédié à la créativité, à l’échange et au partage !

‍ Que vous soyez novice ou expert, chaque atelier vous inspirera à donner une nouvelle vie à des objets ou tissus oubliés Quand : Les samedis, au choix :

De 10h à 12h

De 14h à 17h Tarif : 10€ par atelier, matériel inclus. Inscription : Réservez votre place dès maintenant ! Où : 95 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris. La Ressourcerie Créative 95 avenue du Général Leclerc 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Petit-Montrouge Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.laressourceriecreative.com/ateliersgrandpublic »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00 ateliers ateliers créatifs La Ressourcerie Créative Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu La Ressourcerie Créative Adresse 95 avenue du Général Leclerc 75014 Paris Ville Paris Lieu Ville La Ressourcerie Créative Paris latitude longitude 48.826257;2.326677

La Ressourcerie Créative Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/