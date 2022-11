Semaine Européenne de la Réduction des déchets – Ateliers créatifs de La Ressourcerie Créative La Ressourcerie Créative Paris Catégorie d’évènement: Paris

Entrée libre, gratuit

Ateliers créatifs gratuits et sensibilisation La Ressourcerie Créative 95 avenue du Général Leclerc 75014 Paris Quartier du Petit-Montrouge Paris 75014 Île-de-France Du 19 au 26 Novembre, nous nous mobilisons pour la Semaine Européenne de la réduction des déchets ! Cette semaine a pour but de sensibiliser pour mieux consommer, mieux produire, prolonger la durée de vie des produits et moins jeter. A la Ressourcerie Créative, on vous a préparé plusieurs ateliers créatifs gratuits de 14h à 17h tout au long de la semaine ! Programmation : Samedi 19 novembre Atelier récup’ alimentaire

Bar à perles – Réparation & création de bijoux Mardi 22 novembre Atelier couture – Fabrique un carré démaquillant en tissu Mercredi 23 novembre Création papier – Fabriquez vos décos de Noël Jeudi 24 novembre Bar à perles Vendredi 25 novembre Atelier petite récup’ – Fabrique un dessous de verre en tissu Samedi 26 novembre Atelier récup’ alimentaire

Bar à perles – Réparation & création de bijoux Et cette année, le thème est le textile ! Venez découvrir notre calculateur de CO2 et voir la quantité de CO2 que vous économisez en achetant en seconde-main.

