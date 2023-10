ANIMATIONS À LA RESSOURCERIE La Ressourcerie Bar-le-Duc, 24 novembre 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

*Sensibilisation en entrée de déchèterie : « Ça n’en vaut peut-être pas la benne ! »,

*Grande braderie : « Préparez les fêtes de fin d’année ! »,

*Armoire à troc : « Je donne, je prends »,

*Atelier compostage : « Quand nos déchets se transforment en or noir ! » (après-midi uniquement).

Animations gratuites.. Tout public

Vendredi 2023-11-24 10:00:00 fin : 2023-11-24 16:00:00. 0 EUR.

La Ressourcerie Rue Louise Weiss

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



*Awareness-raising at the entrance to the waste collection center: « Maybe it’s not worth the skip!

*Grand braderie: « Get ready for the festive season!

*Barter cupboard: « Je donne, je prends » (« I give, I take »),

*Composting workshop: « When our waste turns to black gold » (afternoon only).

Free events.

*Sensibilización a la entrada del centro de recogida de residuos: « ¡Puede que no merezca la pena el contenedor!

*Gran liquidación: « Prepárate para las fiestas »,

*Armario de trueque: « Je donne, je prends » (« Yo doy, yo cojo »),

*Taller de compostaje: « Cuando nuestros residuos se convierten en oro negro » (sólo por la tarde).

Actividades gratuitas.

*Sensibilisierung am Eingang der Mülldeponie: « Das ist vielleicht nicht die Tonne wert »,

*Großer Ausverkauf: « Bereiten Sie die Feiertage vor »,

*Tauschschrank: « Ich gebe, ich nehme »,

*Kompostierungsworkshop: « Wenn unser Abfall sich in schwarzes Gold verwandelt » (nur nachmittags).

Kostenlose Animationen.

