Rennes Faculté de droit et de science politique Ille-et-Vilaine, Rennes La responsabilité des professionnels du droit devant la Cour de Cassation Faculté de droit et de science politique Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

La responsabilité des professionnels du droit devant la Cour de Cassation Faculté de droit et de science politique, 3 décembre 2021, Rennes. La responsabilité des professionnels du droit devant la Cour de Cassation

Faculté de droit et de science politique, le vendredi 3 décembre à 16:30 Cette conférence de Philippe Brun se déroulera le 3 décembre 2021 à 16h30. Faculté de droit et de science politique 9 rue Jean Macé, Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T16:30:00 2021-12-03T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Faculté de droit et de science politique Adresse 9 rue Jean Macé, Rennes Ville Rennes lieuville Faculté de droit et de science politique Rennes