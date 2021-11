Rennes Faculté de droit et de science politique Ille-et-Vilaine, Rennes La responsabilité des arbitres Faculté de droit et de science politique Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

La responsabilité des arbitres Faculté de droit et de science politique, 15 décembre 2021, Rennes. La responsabilité des arbitres

Faculté de droit et de science politique, le mercredi 15 décembre à 10:30 Cette conférence d’Olivier Pomiès se déroulera le 15 décembre à 10h30. Faculté de droit et de science politique 9 rue Jean Macé, Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T10:30:00 2021-12-15T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Faculté de droit et de science politique Adresse 9 rue Jean Macé, Rennes Ville Rennes lieuville Faculté de droit et de science politique Rennes