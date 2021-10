Lyon Université Jean Moulin Lyon 3 - Amphithéâtre Huvelin Métropole de Lyon La responsabilité civile et l’intelligence artificielle Université Jean Moulin Lyon 3 – Amphithéâtre Huvelin Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

La responsabilité civile et l’intelligence artificielle Université Jean Moulin Lyon 3 – Amphithéâtre Huvelin, 15 octobre 2021, Lyon. La responsabilité civile et l’intelligence artificielle

du vendredi 15 octobre au samedi 16 octobre à Université Jean Moulin Lyon 3 – Amphithéâtre Huvelin

### Organisation scientifique * **Olivier Gout**, professeur, codirecteur de l’équipe de recherche Louis Josserand, université Jean Moulin Lyon 3 ### Présentation Les 15 et 16 octobre 2021 se tiendra le séminaire annuel du Groupe de recherche européen sur la responsabilité civile et l’assurance (GRERCA) à la faculté de droit Lyon 3. Ces deux journées seront consacrées à « La responsabilité civile et l’intelligence artificielle ». Une cinquantaine de chercheurs européens et canadiens échangeront sur ce thème à travers une approche sectorielle et transversale de l’intelligence artificielle. Comme pour les précédents séminaires, une publication de cette rencontre suivra chez l’éditeur Bruylant au sein de la collection du GRERCA. ### Programme Afin de découvrir plus en détail la richesse des thématiques de ce séminaire annuel, vous pouvez consulter [le programme détaillé](https://iode.univ-rennes1.fr/sites/iode.univ-rennes1.fr/files/medias/files/programme_seminaire_GRERCA_2021_0.pdf). ### Contact **Équipe de recherche Louis Josserand** Mél : [[edprive@univ-lyon3.fr](mailto:edprive@univ-lyon3.fr)](mailto:edprive@univ-lyon3.fr) Tél. : 04 26 31 87 57 / 88 49 Le prochain séminaire du GRERCA se tiendra les 15 et 16 octobre 2021 à l’université Jean Moulin Lyon 3. Université Jean Moulin Lyon 3 – Amphithéâtre Huvelin 15 quai Claude Bernard – 69007 Lyon Lyon Jean-Macé Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T09:00:00 2021-10-15T18:00:00;2021-10-16T09:30:00 2021-10-16T13:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Université Jean Moulin Lyon 3 - Amphithéâtre Huvelin Adresse 15 quai Claude Bernard - 69007 Lyon Ville Lyon lieuville Université Jean Moulin Lyon 3 - Amphithéâtre Huvelin Lyon