La responsabilité civile des professionnels du droit Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis Tunis, lundi 15 avril 2024.

Organisation scientifique

L’Université de Tunis El Manar, la Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, le Laboratoire règlement des litiges et voies d’exécution, l’Institut de l’Ouest Droit et Europe et la Chaire internationale de droit notarial organisent un colloque international sur « La responsabilité civile des professionnels du droit ».

Programme

Présentation de la Chaire internationale de droit notarial

La Chaire internationale de droit notarial constitue un outil majeur de compréhension mutuelle des notaires au-delà des frontières. En tant que chaire de recherche et de formation, elle a pour ambition, par la comparaison et l’analyse entre les différents systèmes juridiques disponibles, de définir les meilleures pratiques notariales au regard des enjeux d’internationalisation et favoriser le développement des échanges. Elle accompagne la réforme d’ensemble de la formation des futurs notaires et tout particulièrement son volet mobilité internationale. Avec les grandes transitions (internationalisation, numérisation des actes et des pratiques, transversalité des disciplines, rôle du notaire dans la cité, défis environnementaux), les fonctions du notaire et les pratiques professionnelles évoluent. La chaire vise à accompagner ces évolutions en s’appuyant sur une approche comparatiste. Elle met en œuvre notamment des outils pédagogiques, de recherche, éditoriaux, visant à sensibiliser les publics concernés à l’intérêt du modèle de droit romano-germanique tel que promu par le notariat continental et par le notariat français, en le comparant voire en le confrontant aux modèles anglo-saxon ou mixtes.

Informations

Date : lundi 15 avril 2024

Lieu : Salle des conférences

Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis

Université de Tunis El Manar – Campus Universitaire Farhat Hached

Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis Université de Tunis El Manar – 1068 Tunis Tunis 1030 El Manar (1) Gouvernorat Tunis

