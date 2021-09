Saint-Pierre Résidence Préfectorale Saint-Pierre La résidence préfectorale ouvre ses salles de réceptions. Résidence Préfectorale Saint-Pierre Catégorie d’évènement: Saint-Pierre

le samedi 18 septembre à Résidence Préfectorale Entrée libre

Le chef cuisinier de la résidence vous dévoilera ses secrets dans “L’art de la table” ! Vous y découvrirez l’histoire particulière de cette demeure et la collection d’oeuvres d’art d’artistes locaux. Résidence Préfectorale Rue Albert Briand 97500 Saint-Pierre

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:30:00

