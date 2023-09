Cet évènement est passé Carnet de balade urbaine « Marseille, le logement collectif » La Résidence Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Carnet de balade urbaine « Marseille, le logement collectif » La Résidence Marseille, 15 septembre 2023, Marseille. Carnet de balade urbaine « Marseille, le logement collectif » 15 septembre – 15 octobre La Résidence Carnet à télécharger gratuitement et imprimer pour faire la visite en autonomie : http://carnets-balades-urbaines.fr/marseille-le-logement-collectif/ Grands ensembles, habitat c ollectif sont souvent mal perçus… Or, ces immeubles construits au XXe siècle, peuvent avoir de grandes qualités architecturales. Formes, fonctions, matériaux utilisés, détails… nous révèlent leur singularité. Ce carnet est une occasion de s’intéresser à ces bâtiments qui ponctuent notre paysage urbain, au-delà de l’incontournable Cité radieuse. Un carnet de balade avec des jeux pour les enfants et des informations pour les parents, à télécharger / imprimer gratuitement. Balade à faire en autonomie, guidée par le carnet à télécharger à cette adresse : http://carnets-balades-urbaines.fr/marseille-le-logement-collectif/ Retrouvez la collection des 24 carnets de balades urbaines sur le site http://carnets-balades-urbaines.fr Les carnets sont conçus par la Compagnie des rêves urbains et financés par la DRAC Paca, le Conseil départemental 13 et la Ville de Marseille La Résidence 15 Boulevard Lord Duveen, 13008 Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://carnets-balades-urbaines.fr/marseille-le-logement-collectif/ »}, {« link »: « http://carnets-balades-urbaines.fr »}, {« link »: « http://carnets-balades-urbaines.fr/marseille-alloggiocollettivo[](%5Bhttp://carnets-balades-urbaines.fr%5D(http://carnets-balades-urbaines.fr)/marseille-le-logement-collectif/)[/](http://carnets-balades-urbaines.fr/marseille-le-logement-collectif/) »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T08:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-10-15T09:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00 la Compagnie des rêves urbains Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Résidence Adresse 15 Boulevard Lord Duveen, 13008 Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Age min 9 Age max 99 Lieu Ville La Résidence Marseille latitude longitude 43.275907;5.387109

