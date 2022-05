La résidence de l’école de théâtre de « La Salle Blanche », 27 juin 2022, .

La résidence de l’école de théâtre de « La Salle Blanche »

2022-06-27 – 2022-07-02

Dirigée par Florient Azoulay et Xavier Gallais, l’école de théâtre « La Salle Blanche » propose une approche novatrice et inédite, transdisciplinaire fondée sur l’idée que l’art de l’acteur tient autant au travail de plateau et de caméra qu’à l’acquisition d’une solide culture théâtrale. Cette école parisienne pose ses valises à Valençay chaque année pour réfléchir au rôle que les artistes peuvent prendre dans un monument historique. Ils expérimentent des formes dans des lieux inédits. Les visiteurs retrouveront les élèves sur le domaine, avec des pièces de théâtre improvisées dans, le parc, les jardins ou encore le château.

Cette année le regard sera porté sur le rapport aux jardins qu’ils interrogeront par le théâtre.

©Nouvelles Renaissances

