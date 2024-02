La Réserve Naturelle Régionale du Pourra-Domaine du Ranquet Route de la cabane noire Istres, mercredi 21 février 2024.

Les journées mondiales des zones humides sont l’occasion de découvrir la Réserve Naturelle Régionale du Pourra-Domaine du Ranquet.

A cette occasion nous observerons les oiseaux présents sur l’étang du Citis et aborderons l’importance des zones humides et le bien être apporté par ce milieu riche en biodiversité.





Infos pratiques :

Rendez-vous sur le parking de l’aire de jeu rond-point du Ranquet D5/D52 à 9h.

Ouvert aux adultes, mineurs accompagnés

Animation conseillée pour les adultes (+18 ans), ados (12-18 ans) et enfants de 7-11 ans

Prévoir matériel de marche( chaussures, vêtements adaptés à la météo, eau) ainsi que des jumelles si vous en possédez. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 09:00:00

fin : 2024-02-21 12:00:00

