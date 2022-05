La Réserve naturelle régionale de la Basse Goulandière fête ses 10 ans ! Réserve naturelle régionale de la Basse Goulandière Parigné-l'Évêque Catégories d’évènement: Parigné-l'Évêque

Sarthe

La Réserve naturelle régionale de la Basse Goulandière fête ses 10 ans ! Réserve naturelle régionale de la Basse Goulandière, 21 mai 2022, Parigné-l'Évêque. La Réserve naturelle régionale de la Basse Goulandière fête ses 10 ans !

Réserve naturelle régionale de la Basse Goulandière, le samedi 21 mai à 10:00

Voilà 10 ans que le site de la Basse Goulandière est labellisée “Réserve naturelle régionale”. 10 ans que la commune de Parigné-L’Evêque et le Conservatoire d’espaces naturels s’investissent pour l’épanouissement d’une faune et d’une flore remarquable pour la Région. A travers une balade commentée sur les opérations de gestion et l’observation de la biodiversité, un verre de l’amitié sera proposé pour cet anniversaire et évoquer l’avenir de la Réserve.

Gratuit sur inscription

Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire & Commune de Parigné-L’Evêque – Pays de la Loire Grandeur Nature Réserve naturelle régionale de la Basse Goulandière parigné-l’eveque Parigné-l’Évêque Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Parigné-l'Évêque, Sarthe Autres Lieu Réserve naturelle régionale de la Basse Goulandière Adresse parigné-l'eveque Ville Parigné-l'Évêque lieuville Réserve naturelle régionale de la Basse Goulandière Parigné-l'Évêque Departement Sarthe

Réserve naturelle régionale de la Basse Goulandière Parigné-l'Évêque Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/parigne-leveque/

La Réserve naturelle régionale de la Basse Goulandière fête ses 10 ans ! Réserve naturelle régionale de la Basse Goulandière 2022-05-21 was last modified: by La Réserve naturelle régionale de la Basse Goulandière fête ses 10 ans ! Réserve naturelle régionale de la Basse Goulandière Réserve naturelle régionale de la Basse Goulandière 21 mai 2022 Parigné-l'Évêque Réserve naturelle régionale de la Basse Goulandière Parigné-l'Évêque

Parigné-l'Évêque Sarthe