La Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot

2023-01-15 10:00:00 – 2023-01-15

Au cœur de la baie des Veys, entre terre et mer, la Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot accueille chaque hiver plusieurs milliers d’oiseaux d’eau. Accompagnés par un agent de la Réserve, découvrez la plus importante escale migratoire et zone d’hivernage située sur le Parc.Sur réservation. Lieu de RDV précisé à l’inscription. Jumelles conseillées.

accueil@parc-cotentin-bessin.fr +33 2 33 71 65 30 https://parc-cotentin-bessin.fr/

