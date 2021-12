La Réserve Naturelle Nationale de Beauguillot Sainte-Marie-du-Mont, 19 décembre 2021, Sainte-Marie-du-Mont.

La Réserve Naturelle Nationale de Beauguillot Sainte-Marie-du-Mont

2021-12-19 10:00:00 – 2021-12-19

Sainte-Marie-du-Mont Manche Sainte-Marie-du-Mont

Dans le cadre de l’École des Envolées, premier rendez-vous du parcours « espaces protégés du Parc », découvrez la Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot avec un agent de la Réserve. Le site accueille chaque hiver plusieurs milliers d’oiseaux et constitue la plus importante escale migratoire et zone d’hivernage située sur le Parc. Sur inscription.

accueil@parc-cotentin-bessin.fr +33 2 33 71 65 30 http://www.parc-cotentin-bessin.fr/

