Venez explorer la vie secrète des landes et mares du Pinail, à travers le visionnage de mini-vidéos commentées par l’animatrice de la réserve naturelle. Une expérience interactive, pédagogique et immersive au cœur d’un espace naturel protégé, un paysage unique où 6 000 mares et 2 600 espèces n’attendent qu’à être découvertes. S’envoler au-dessus du Pinail, plonger dans ses mares, revivre l’épopée de la pierre meulière, suivre le passage du feu sur les landes, observer la naissance d’une libellule ou encore le repas d’une plante carnivore… sont autant d’expériences que vous pourrez vivre. _Proposée par l’Association GEREPI, gestionnaire de la Réserve naturelle du Pinail. Créée en 1987, elle réunit les acteurs locaux afin d’assurer une gestion intégrée du site_

Gratuit, pass sanitaire obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T18:00:00;2021-12-08T14:00:00 2021-12-08T18:00:00;2021-12-15T14:00:00 2021-12-15T18:00:00

