La réserve naturelle du Domaine de Beauguillot Sainte-Marie-du-Mont Sainte-Marie-du-Mont Catégories d’évènement: Manche

Sainte-Marie-du-Mont

La réserve naturelle du Domaine de Beauguillot Sainte-Marie-du-Mont, 24 avril 2022, Sainte-Marie-du-Mont. La réserve naturelle du Domaine de Beauguillot Sainte-Marie-du-Mont

2022-04-24 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-24 12:00:00 12:00:00

Implantée entre terre et mer, au coeur de la baie des Veys, découvrez les richesses de la Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot accompagné d'un agent de la Réserve. Vasières, prés salés, dunes, mares et prairies humides abritent une extraordinaire biodiversité.

