La Réserve en Seine

2022-07-12 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-12 Une expérience inédite au cœur de la réserve. Le Pôle métropolitain, la Maison de l’estuaire et l’armateur Vedettes Baie de Seine proposent une croisière exceptionnelle de 3h au cœur de la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine. Partez à la découverte de la faune, de la flore et des paysages de l’estuaire de la Seine. Cette croisière conduit le bateau Ville du Havre et ses occupants à contre-courant du fleuve Seine jusqu’à la confluence de la Risle maritime. La visite est commentée par la Maison de l’Estuaire pour appréhender autrement cet espace naturel protégé, ses paysages, la faune qui peuple ses eaux tumultueuses ou encore les évènements importants qui ont, au fil du temps, façonné son visage actuel. Une expérience inédite au cœur de la réserve. Le Pôle métropolitain, la Maison de l’estuaire et l’armateur Vedettes Baie de Seine proposent une croisière exceptionnelle de 3h au cœur de la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine. Partez à la… +33 2 35 24 80 01 https://www.estuairedelaseine.fr/la-reserve-en-seine/ Une expérience inédite au cœur de la réserve. Le Pôle métropolitain, la Maison de l’estuaire et l’armateur Vedettes Baie de Seine proposent une croisière exceptionnelle de 3h au cœur de la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine. Partez à la découverte de la faune, de la flore et des paysages de l’estuaire de la Seine. Cette croisière conduit le bateau Ville du Havre et ses occupants à contre-courant du fleuve Seine jusqu’à la confluence de la Risle maritime. La visite est commentée par la Maison de l’Estuaire pour appréhender autrement cet espace naturel protégé, ses paysages, la faune qui peuple ses eaux tumultueuses ou encore les évènements importants qui ont, au fil du temps, façonné son visage actuel. dernière mise à jour : 2022-06-16 par

