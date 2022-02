La réserve en photos ! Versigny Versigny Catégories d’évènement: Aisne

Versigny

La réserve en photos ! Versigny, 14 mai 2022, Versigny. La réserve en photos ! Versigny

2022-05-14 09:00:00 – 2022-05-14 12:00:00

Versigny Aisne Versigny Accompagnés des conseils pratiques du club photo de Pinon, venez découvrir la réserve des landes de Versigny d’un oeil nouveau le samedi 14 mai de 9h00 à 12h00 ! Débutants et passionnés acceptés !

Avec le CEN des Hauts-de-France et le Club Photo de Pinon. Limité à 15 personnes

Inscriptions auprès de Géodomia au 03 23 80 32 20 Accompagnés des conseils pratiques du club photo de Pinon, venez découvrir la réserve des landes de Versigny d’un oeil nouveau le samedi 14 mai de 9h00 à 12h00 ! Débutants et passionnés acceptés !

Avec le CEN des Hauts-de-France et le Club Photo de Pinon. Limité à 15 personnes

Inscriptions auprès de Géodomia au 03 23 80 32 20 Accompagnés des conseils pratiques du club photo de Pinon, venez découvrir la réserve des landes de Versigny d’un oeil nouveau le samedi 14 mai de 9h00 à 12h00 ! Débutants et passionnés acceptés !

Avec le CEN des Hauts-de-France et le Club Photo de Pinon. Limité à 15 personnes

Inscriptions auprès de Géodomia au 03 23 80 32 20 Jérôme Halatre – OT Coeur de Picard

Versigny

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Versigny Autres Lieu Versigny Adresse Ville Versigny lieuville Versigny Departement Aisne

Versigny Versigny Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versigny/

La réserve en photos ! Versigny 2022-05-14 was last modified: by La réserve en photos ! Versigny Versigny 14 mai 2022 Aisne Versigny

Versigny Aisne