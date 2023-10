Découverte grand public de la réserve des arts Méditerranée La Réserve des arts Méditerranée Marseille, 20 octobre 2023, Marseille.

La gande halle de la réserve des arts Méditerrannée ouvre exceptionnellement ses portes au grand public !

Pendant deux jours, circulez librement et bénéficiez de tarifs solidaires normalement réservés aux professionnels du secteur culturel ! Textile, bois, métal, plastique, mercerie, cuir, fourrure, quincaillerie… Autant de matériaux issus du réemploi qui n’attendent que vous pour démarrer leur seconde vie ! Et le tout vendu au poids !

Henri vous accueille et vous présente le projet de l’association qui souffle déjà ses 3 bougies à Marseille !

Au plaisir de vous y voir !

La Réserve des arts Méditerranée 12 impasse du Pétrole 13015 Marseille Marseille 13015 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T12:30:00+02:00

2023-10-21T13:30:00+02:00 – 2023-10-21T17:30:00+02:00