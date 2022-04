La réserve d’eau potable et sa biodiversité Saint-Émiland Saint-Émiland Catégories d’évènement: Saint-Emiland

Saint-Émiland Saône-et-Loire Saint-Émiland EUR Nous vous proposons de découvrir sous un autre angle la retenue du Pont-du-Roi. Il sera l’occasion de vérifier qu’il est possible de concilier nos besoins en eau potable avec la protection de la biodiversité.

Visite en matinée, réservation obligatoire, places limitées. L’horaire exact sera communiqué lors de votre réservation. pier@saoneetloire71.fr +33 3 85 39 55 00 Nous vous proposons de découvrir sous un autre angle la retenue du Pont-du-Roi. Il sera l’occasion de vérifier qu’il est possible de concilier nos besoins en eau potable avec la protection de la biodiversité.

Visite en matinée, réservation obligatoire, places limitées. L’horaire exact sera communiqué lors de votre réservation. Saint-Émiland

