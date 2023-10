KLIMA la semaine du climat au Pays Basque La Réserve de Chourroumillas Arcangues, 11 octobre 2023, Arcangues.

Arcangues,Pyrénées-Atlantiques

10h30 : Visite de la Réserve de Chouroumillas avec le Conservatoire des espaces naturels (ouvert uniquement à l’accueil de loisirs)..

2023-10-11 fin : 2023-10-11 . EUR.

La Réserve de Chourroumillas

Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



10:30 a.m.: Visit to the Chouroumillas Reserve with the Conservatoire des espaces naturels (open only to leisure activities).

10.30 h: Visita a la Reserva de Chouroumillas con el Conservatoire des espaces naturels (sólo abierta al centro de ocio).

10:30 Uhr: Besuch des Reservats Chouroumillas mit dem Conservatoire des espaces naturels (nur für den Freizeittreff geöffnet).

