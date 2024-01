Soirée SpeedShooting, votre portrait-minute en noir&blanc La requinque Montreuil, jeudi 4 janvier 2024.

Soirée SpeedShooting, votre portrait-minute en noir&blanc repartez avec le sourire et le tirage de votre portrait en main 4 janvier – 4 juillet, les jeudis La requinque entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-04T18:00:00+01:00 – 2024-01-04T22:00:00+01:00

Fin : 2024-07-04T18:00:00+02:00 – 2024-07-04T22:00:00+02:00

Venez tel que vous êtes,

passer une délicieuse soirée,

dans un charmant cadre charmant,

– en solo, duo, famille, entre potos et/ou collègues –

et laissez vous guider pour obtenir un joli portrait qui sera imprimé dans la foulée.

What else ?!

Histoire de se souhaiter la belle et bonne année en vrai…

La requinque 33 rue Désiré Préaux, Montreuil Montreuil 93100 Étienne-Marcel – Chanzy Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://fabcarstudio.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://fabiennecarreira.com »}]

shooting portrait

Fabienne Carreira