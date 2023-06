Soirée SpeedShooting, votre portrait-minute en noir et blanc La requinque Montreuil Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis Soirée SpeedShooting, votre portrait-minute en noir et blanc La requinque Montreuil, 1 juin 2023, Montreuil. Soirée SpeedShooting, votre portrait-minute en noir et blanc 1 juin – 7 décembre, les jeudis La requinque entrée libre Chaque 1er jeudi du mois, je vous propose à nouveau une soirée » SpeedShooting, votre portrait-minute en noir et blanc « .

Venez tel que vous êtes, en solo, duo, en famille, avec votre chien, entre potes… Je m’occupe de vous détendre pour un résultat que vous adorerez !

Prix conseillé pour la prise de vue et le.s tirage.s 10x15cm en noir et blanc : 10 euros – 15 euros. L’entrée est gratuite. On y mange très très bien, profitez-en ! J’espère que cette idée de soirée vous plaira autant qu’à nous, nous avons hâtes de vous accueillir !! Pour vous servir : Fabienne (moi-même)

ET la fine équipe de La Requinque : Rodolphe, Andrès, Najat, Carlos et Konate. La requinque 33 rue Désiré Préaux, Montreuil Montreuil 93100 Étienne-Marcel – Chanzy Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-01T17:30:00+02:00 – 2023-06-01T23:00:00+02:00

2023-12-07T17:30:00+01:00 – 2023-12-07T23:00:00+01:00 speedshooting portrait Fabienne Carreira Détails Catégories d’Évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu La requinque Adresse 33 rue Désiré Préaux, Montreuil Ville Montreuil Departement Seine-Saint-Denis Age min 1 Age max 99 Lieu Ville La requinque Montreuil

La requinque Montreuil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Soirée SpeedShooting, votre portrait-minute en noir et blanc La requinque Montreuil 2023-06-01 was last modified: by Soirée SpeedShooting, votre portrait-minute en noir et blanc La requinque Montreuil La requinque Montreuil 1 juin 2023