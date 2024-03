La république des océans et des mers par Marina Chastenet et Marianne Peltzer Maison écocitoyenne Bordeaux, jeudi 29 février 2024.

La république des océans et des mers par Marina Chastenet et Marianne Peltzer L’exposition La République des Océans et des Mers, des artistes Marianne Pletzer et Marina Chastenet,est une forme de société rassemblant des citoyens du monde.Ces personnages sont issus des déchets.. Jeudi 29 février, 18h00 Maison écocitoyenne

…ramassés sur les plages du monde.

Lors de cette rencontre, les deux artistes engagées, présenteront leur démarche artistique ainsi que leur réflexion sur les conséquences de la

pollution plastique.

L’exposition est aussi un support au parcours d’éducation artistique et culturel proposé par l’Agence Créative « Les Citoyen·nes des Océans

et des Mers ».

Ce projet collaboratif, immersif et à terme autonome, invite les familles et les enfants à poser un regard à la fois critique et artistique sur l’impact de la production plastique sur leur territoire de subsistance.

Une action soutenue par la ville de Bordeaux via le projet « Grandir & s’épanouir ».

La République des océans et des mers, une exposition itinérante – galeries tinbox mobiles, à retrouver du 13 février au 10 mars 2024 devant la Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole.

Tout public, en accès libre.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine