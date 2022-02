La Réponse des hommes Théâtre du Nord, 6 avril 2022, Lille.

du mercredi 6 avril au samedi 9 avril à Théâtre du Nord

**THEATRE** **”Une réfléxion captivante sur la compassion et l’empathie”** Le JDD **La Réponse des hommes** Texte et mise en scène : **Tiphaine Raffier** « Avez-vous déjà gardé un secret en sachant que vous trahissiez un·e ami·e ? Qui trahir ? À qui rester loyal·e ? Nous sommes toutes et tous soumis·e·s quotidiennement à des vertiges moraux, minuscules ou immenses. Vouloir être juste, vouloir faire le bien, interroge toujours l’éthique. » _Accueillir les étrangers, Nourrir les affamés, Assister les malades…_ sont quelques-uns des quinze titres des OEuvres de Miséricorde décrites dans l’Évangile selon Saint-Matthieu. Tiphaine Raffier s’empare subtilement de neuf d’entre elles en y apportant une traduction contemporaine et en bousculant notre conception de la morale, sans jamais donner de leçon. Avec une formidable équipe d’artistes et une pleine maîtrise dramaturgique et esthétique, la jeune autrice et metteuse en scène s’impose avec ce spectacle comme l’une des voix les plus originales de sa génération. Sa nouvelle collaboration avec l’Ensemble Miroirs Étendus qui signe la musique originale, du baroque à l’électro, en live au plateau, apporte au spectacle un élan inspiré.

De 1€ à 25€

Les Œuvres de Miséricorde de l’Évangile selon Matthieu trouvent dans ce spectacle une traduction contemporaine et bousculent notre conception de la morale.

2022-04-06T20:00:00 2022-04-06T23:20:00;2022-04-07T19:00:00 2022-04-07T22:20:00;2022-04-08T20:00:00 2022-04-08T23:20:00;2022-04-09T18:00:00 2022-04-09T21:20:00